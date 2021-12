Formel 1: Mazepin schwärzt Vettel und Verstappen beim Rennleiter an

„Ich habe in Bahrain genau das gleiche gemacht und wurde extrem dafür kritisiert“, rief Mazepin in Erinnerung: „Es ist inakzeptabel, dass die junge Generation für etwas kritisiert wird, was 20 Rennen später erfahrene Piloten einfach so machen können. Deshalb suche ich das Gespräch weil ich wissen will, was wir Fahrer in dieser Situation machen dürfen.“