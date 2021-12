Formel 1: Mick Schumacher und Nikita Mazepin scheiden in Saudi-Arabien aus - Ralf Schumacher teilt aus

Doch der 46-Jährige gab auch zu, dass Mick „Fehler gemacht“ hat, so wie in Saudi-Arabien. Schumacher fügte hinzu: „Aber was ihn auch da wieder auszeichnet: Wenn was falsch läuft, dann entschuldigt er sich sofort bei seinem Team und arbeitet hart weiter. Auch das macht einen guten Rennfahrer aus.“ (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)