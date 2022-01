Formel 1: "Die F1 kann Fußball überholen" - Mehr Spannung dank neuer Regeln & Budgetgrenze?

Schon 2021 waren erste Ansätze zu erkennen. Daniel Ricciardo (McLaren) gewann in Monza, Esteban Ocon (Alpine) in Ungarn. Der Franzose sieht die Formel 1 entsprechend in einer „fantastischen“ Ausgangslage. Ocon: „Die letzte Rennrunde fasst die ganze Saison treffend zusammen. Es ist einfach verrückt bis zur letzten Runde. Wir haben viele unterschiedliche Autos auf dem Podium gesehen. Das ist klasse, und genau so soll es sein.“ (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)