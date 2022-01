Formel 1: Mercedes präsentiert neuen Boliden am 18. Februar - fährt ihn Hamilton?

Wie die Silberpfeile am Dienstag bekannt gaben, wird die Präsentation des W13 in Silverstone im Rahmen eines digitalen Events erfolgen. Mercedes sicherte sich in den vergangenen acht Jahren jeweils den Titel in der Konstrukteurs-WM und will seinen Rekord in der am 20. März in Bahrain beginnenden Saison ausbauen. (BERICHT: Hamilton-Rücktritt wäre „Armutszeugnis“)