Formel 1: Porpoising - hoppelnde Autos bereiten F1-Teams Probleme

Ex-Formel-1-Pilot Marc Surer, der die Autos an der Strecke für SPORT1 beobachtete: „Es ist unglaublich, wieviel Abtrieb die Autos, die ja mit 795 Kilogramm Mindestgewicht viel schwerer als die Vorgänger sind, in schnellen und mittelschweren Kurven schon haben. Sie laufen wie auf Schienen. Nur in langsamen Ecken merkt man deutlich das Mehrgewicht. Da rutschen sie ziemlich träge herum. Auf den Geraden wirken sie sehr unruhig.“