Sebastian Vettel reagiert auf Corona-Infektion - SPORT1-Interview zum Formel-1-Saisonstart

Sebastian Vettel (34): Es ist, wie es ist. Leider kann ich jetzt am ersten Grand Prix in Bahrain nicht teilnehmen. Mir geht es aber den Umständen entsprechend gut. Ich werde jetzt alles dafür tun, so schnell wie möglich wieder fahren zu können. Ich stehe mit den Ingenieuren in Kontakt und helfe von zuhause aus, so gut es geht. Ich drücke dem Team und Nico (Hülkenberg, der Ersatzfahrer, Anm. d. Red.) für das Auftaktrennen die Daumen. Die Freude auf das erste Rennen ist trotzdem da. Auch wegen der spannenden Ungewissheit, wo das Team leistungsfähig steht. Das erfahre ich jetzt leider nicht im Auto, sondern vorm Bildschirm.