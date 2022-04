Formel 1: Helmut Marko erklärt, wie Verstappen Ferrari schlagen kann

Helmut Marko: Es war die notwendige Antwort auf die Ausfälle in Bahrain und Australien. Wir wussten, dass wir den Speed haben. Von den Zahlen her schien unser Rückstand auf Ferrari groß, aber wir wussten immer, dass wir ihn aufholen können. In Imola hat alles funktioniert und Ferrari macht unter Druck Fehler. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)