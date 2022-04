Formel 1: Mick Schumachers Boss Steiner mit spannender Klarstellung zu Mazepin

Steiner: Ja. Wenn ich Kevin in die Augen schaue, weiß ich, was er denkt. Wenn ich Mick in die Augen schaue, weiß ich was er denkt. Ich spüre genau, ob mir jemand richtig zuhört und es versteht oder einfach nur „Ja“ sagt, in Wirklichkeit aber etwas völlig anderes denkt. Ich kann nur sagen: Nachdem ich ihnen letztes Jahr endgültig gesagt habe, dass ich keine Lust mehr habe, an der Boxenmauer die Arschbacken zusammenkneifen zu müssen, nur weil ich Angst habe, dass sie schon wieder in die Kiste fahren, haben sie es endgültig verstanden. Gegen Ende der letzten Saison war dann der notwendige Respekt vorhanden. Und wie gesagt, den haben Kevin und Mick dieses Jahr von Anfang an gehabt.