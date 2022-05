Formel 1: Gegenwind für Mick Schumacher! Das sagt Günther Steiner

Ex-Formel-1-Star Gerhard Berger erkennt die Problematik, in der sich Schumacher derzeit befindet. „Wenn Mick Magnussen nicht irgendwann schlägt, dann hat er ein Problem“, so Berger zu SPORT1. „Gerade als Junger musst du in einzelnen Trainings oder unter schwierigen Bedingungen auf dich aufmerksam machen und dann den Älteren schlagen. Du musst nicht unbedingt in der Meisterschaft vorne sein, aber du musst klar zeigen, dass du der Schnellere bist. Das muss er dieses Jahr schaffen.“ (INTERVIEW: Legende sieht folgenschweres Mick-Problem)