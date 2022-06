Formel 1 an neuem Standort? Monaco droht folgenschweres Beben

„Es gibt ein unglaublich tolles Projekt mit Nizza, das einen Grand Prix will. Es ist großartig, weil es beweist, dass andere Orte in Frankreich an der F1 interessiert sind“, erklärt Formel-1-Boss Stefano Domenicali in einem Interview mit der französischen Zeitung L‘Equipe (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1).