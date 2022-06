Formel 1: Hammer-Gerücht! Sollte Mick Schumacher bei Haas ausgebootet werden?

„Alles wurde gesagt, von beiden Seiten, und das ist auch richtig so“, betont Micks Onkel und Sky-Experte Ralf Schumacher bei SPORT1. „Aber jetzt ist die Zeit, sich zusammenzuraufen und den Zeiger wieder auf Null zu stellen. Mick darf keine Fehler machen und Haas muss ihn unterstützen, damit er wieder zur Normalform zurückfindet. Gemeinsam müssen sie dafür sorgen, dass es schon am Wochenende in Kanada besser läuft für Mick. Sie müssen an einem Strang ziehen. Alles andere wäre schädlich für beide.“