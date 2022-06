Formel 1: Mick Schumacher steckt im fiesen Ferrari-Dilemma

Charles Leclerc musste in Montreal von hinten losfahren, weil sein Antrieb beim Rennen davor in Baku in Rauch aufgegangen ist. Mehr noch: Schon in Barcelona waren ihm Turbo und Wärmemaschine um die Ohren geflogen. Der Defekt aus Baku – offenbar eine Folge eben jenes Schadens. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)