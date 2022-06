Formel 1: Sozial zu engagiert? FIA-Präsident kritisiert Vettel und Hamilton

„Als Fahrer habe ich immer an den Sport als Katalysator für den Fortschritt in der Gesellschaft geglaubt. Deshalb ist die Förderung von Nachhaltigkeit, Vielfalt und Inklusion eine der wichtigsten Prioritäten in meinem Mandat“, beschreibt bin Sulayem seinen plötzlichen Sinneswandel und ergänzt: „In gleicher Weise schätze ich das Engagement aller Fahrer und Champions für eine bessere Zukunft.“