Formel 1: Leclerc-Debakel in Frankreich! "Was zur Hölle machen die?" Rosberg watscht Ferrari ab

„Ich zeige die beste Performance in meiner Karriere, aber wenn ich solche Fehler begehe, dann ist das wirklich schlimm“, gibt sich Leclerc selbstkritisch. „Sieben Punkte in Imola und 25 Punkte hier. Wenn man am Ende die WM durch 32 Punkte verliert, dann weiß ich, woher das kommt. Das muss ich in Griff bekommen.“ (Die Stimmen zum Rennen in Frankreich)