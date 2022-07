Formel 1: Lewis Hamilton kritisiert Fans hart! "Unglaublich, dass Menschen sowas machen"

Auch Max Verstappen gefielen die Buhrufe seiner eigenen Fans nicht. „Grundsätzlich finde ich es schade, dass die Fans in der Tat wie Fußball-Fans reagieren. Sie pfeifen immer den Gegner aus. In Holland pfeifen sie gegen Lewis, in England gegen mich. Ich finde das schade, weil wir oft extrem harte, sportlich hochwertige Kämpfe austragen“, erklärte er im SPORT1-Interview. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)