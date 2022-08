Formel 1: Audi heiß auf F1-Einstieg - erste Sticheleien gegen Mercedes

„Rings are the new stars“, Ringe seien also die neuen Sterne, twitterte Audi Sport. Und in der Pressemitteilung zum Formel-1-Einstieg hielten die Ingolstädter genüsslich fest: „Damit entsteht erstmals nach mehr als einem Jahrzehnt wieder ein Formel-1-Antrieb in Deutschland.“ Mercedes lässt seine Power Units für die Formel 1 im englischen Brixworth produzieren.