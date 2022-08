Formel 1: Mick Schumacher im Vertragspoker mit Haas - Soll Antonio Giovinazzi Druck machen?

So oder so: Der Vertragspoker zwischen Schumacher und Haas nimmt Fahrt auf. Teamchef Steiner will die nächsten drei Rennen in Spa, Zandvoort und Monza nutzen, um Schumacher noch besser bewerten zu können. Doch der Deutsche hat in den vergangenen Wochen viel Selbstbewusstsein getankt.