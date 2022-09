Formel 1: Audi und Mercedes an Mick Schumacher interessiert - Zukunft sieht rosig aus

Noch wird also an einer Lösung gearbeitet. Doch dass Audi-Interesse an Schumacher zeigt, dürfte auch Mercedes zu Ohren gekommen sein. Dessen Motorsportchef Toto Wolff streute Mick Schumacher in Zandvoort verbale Rosen. Der Wiener: „Mick ist eine tolle Persönlichkeit, er hat Talent, ist schnell. Er braucht nur mehr Zeit [...]. Wenn ein Platz frei werden sollte, nehmen wir immer den mit der besten Performance. Mick wäre definitiv einer, den wir auf dem Radar hätten.“