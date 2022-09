Formel 1: Mick Schumacher muss um Haas-Cockpit bangen - und gibt Antwort im Qualifying

Klar ist, dass Schumacher junior alles dafür tun will, um das zu ändern. Und in Zandvoort liefert er bisher! Beim Qualifying zum Großen Preis der Niederlande stellte er seinen Boliden überraschend auf Platz acht. Zum Vergleich: Teamkollege Kevin Magnussen scheiterte in Q1 und wurde nur 18. Schumacher verkürzte damit im Quali-Duell mit seinem Teamkollegen auf 4:11. Zum ersten Mal in dieser Saison landete er zweimal in Folge vor dem Dänen. (Das komplette Rennwochenende von Zandvoort im SPORT1-Liveticker)