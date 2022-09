Formel 1: Binotto bei Ferrari vor dem Aus? Gerüchte in Italien

„Wenn ich sein Chef wäre, hätte ich kein Verständnis“, urteilte auch Ralf Schumacher bereits nach dem vermasselten Boxenstopp bei Carlos Sainz in Zandvoort bei Sky. Zur Erinnerung: Da fehlte das vierte Rad. Eine Szene, die an 1999 erinnerte, als Eddie Irvine das gleiche Schicksal ereilte. Schumacher: „Es passieren immer noch Fehler und Ferrari entwickelt rückwärts. Das Kernproblem: Am Anfang des Jahres haben sie aus dem starken Paket nichts gemacht, jetzt lernen sie nicht aus Fehlern. Das würde ich als Chef mal hinterfragen.“ (Rosberg verhöhnt Ferrari - Binotto kontert)