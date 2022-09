Formel 1: Rosberg verhöhnt Ferrari und stellt Boss Binotti in Frage

Der WM-Titel in der Forme 1 ist für Ferrari längst in weite Ferne gerückt, die Peinlich-Patzer bei der Scuderia gehen trotzdem munter weiter. Neueste Episode: Beim Großen Preis der Niederlande am Sonntag hat die Ferrari-Crew beim Boxenstopp von Carlos Sainz nur drei Räder parat. Der Spanier verliert fast 15 Sekunden an der Box, wird schlussendlich nur Achter. Auch blamabel: Beim Stopp lassen die Mechaniker ihren Schlagschrauber so liegen, dass Red-Bull-Pilot Sergio Perez über das Werkzeug fährt. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)