Formel-1-Comeback? Nikita Mazepin ist bereit - aber nicht um jeden Preis

„Ich bin zuversichtlich, dass eine Formel-1-Rückkehr in Zukunft möglich ist“, zeigte er sich optimistisch und fügte hinzu: „Deshalb halte ich mein Gewicht und auch sonst bin ich körperlich in Bestform. Sollte sich also eine Chance ergeben, kann ich sie ergreifen.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)