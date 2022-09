Formel 1: Schumachers Formel-1-Zukunft - Haas-Boss beschwört „Bauchgefühl“

Dabei gelte es vor allem abzuwägen, was für das Team das Beste sei. Will man mit Schumacher in ein drittes Jahr gehen und ein gewisses Risiko eingehen oder setzt man neben dem Dänen auf einen zweiten Routinier: „Wie viel Risiko will man gehen?“, fasste Steiner das Problem in Worte und fügte hinzu: „Mit einem jungen Fahrer geht man gewöhnlich mehr Risiko ein, weil man nicht weiß, wie weit er es bringen kann.“ (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)