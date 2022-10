Formel 1: Das derzeitige Rumgeeiere ist unwürdig - Kohl-Kolumne

Was viele seinem Teamkollegen Lance Stroll absprechen! Das Rauszucken als Verteidigungsreflex gegen Fernando Alonso ist gefährlich. Alonso aber auch zu dicht dran im Windschatten. Die Strafe für Stroll – zu wenig oder angepasst? Kann man drüber diskutieren. Nicht aber darüber, dass Stroll angeblich talentfrei ist und nur dank der Papa-Milliarden in der Formel 1 fährt. Dass ein Vater in seinen Sohn investiert, ist ein blöder Vorwurf. Wer hat, der kann. In den Nachwuchsserien hatte der Filius oft dank der väterlichen Schatztruhe das beste Material. Geschenkt.