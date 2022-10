Formel 1, Mexiko-GP: Quali mit Verstappen, Schumacher, Vettel und Sainz LIVE im TV, Stream, Ticker

Bei den Fahrern dürfte vor allem Mick Schumacher motiviert in das Qualifying gehen. Der Deutsche hat für die kommende Saison immer noch keinen Vertrag und sein aktueller Arbeitgeber Haas ist die einzig verbliebende Option, will der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher auch im nächsten Jahr in der Königsklasse des Motorsports an den Start gehen. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)