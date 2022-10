Formel 1: "Nur Glück!" Vettel ärgert Schock-Szene - F1-Fahrer und Teamchefs reagieren auf Gasly-Vorfall

... über die Kritik, die Teams würden mit den Intermediates zu viel Risiko gehen: „Wir sind gezwungen, auf die Intermediates zu gehen, weil die Regenreifen Schrott sind. Das war zu viel Wasser für die Reifen. So drücken wir uns von der einen Notlage in die andere. Wenn dann so etwas Blödes passiert, stehen wir alle da und fragen uns ‚Warum‘? Wir müssen den Fall von Anfang an aufrollen und verstehen, was da schiefgelaufen ist, dass es zu so etwas nie wieder kommen kann. Das kann nicht sein, wir hatten heute einfach nur Glück.“