Formel 1: Öffnet Haas eine Tür für Ricciardo? "Keine Scheu, mich anzurufen“

„Ich möchte, dass er zuerst für sich selbst entscheidet, was er tun will, bevor er sich zu etwas überreden lässt“, sagte Steiner. „Ich denke, er ist ein guter Fahrer und ich weiß nicht, wie er in die Situation gekommen ist, in der er jetzt ist, aber ich denke, er muss mit sich selbst ins Reine kommen und entscheiden, was er tun will.“