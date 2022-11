Formel 1: Beispiele Alonso, Massa und Albon machen Mick Schumacher Mut für die Zukunft

Öffentlich bekennt sich derzeit nur Mercedes zum Deutschen mit Wohnsitz in der Schweiz. „Wir haben zwar noch nicht vernünftig gesprochen. Aber mir war es einfach wichtig, in der schwierigen Zeit für Mick festzuhalten, dass wir ihn schätzen“, sagte Teamchef Toto Wolff. „Er verdient einen Platz in der Startaufstellung und nicht als Testpilot. Vielleicht gibt es einen Zwischenschritt, bei welchem wir eine Rolle spielen können.“ (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)