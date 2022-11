Formel 1: Mick Schumacher zu Mercedes? "Müssen es möglich machen!" Mercedes-Boss Wolff lockt Deutschen

In der abgelaufenen Saison kam Mick Schumacher auf Rang 16 in der Gesamtwertung ins Ziel. Seine beste Saisonphase hatte er im Mittelteil, als er in Silverstone seine ersten WM-Punkte holte und im folgenden Rennen in Spielberg direkt nachlegte. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)