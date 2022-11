Formel 1: Sebastian Vettel vor Abschied - welchen Vorfall er gerne rückgängig machen würde

Vettel: Ich glaube, da hat mir mehr die Zeit geholfen. Am Schluss habe ich bei Ferrari etwas den Fokus verloren. Als mir klar wurde, dass das mit dem Titel in Rot nichts werden würde, gab es einen Bruch in meinem Denken. Gleichzeitig habe ich Charles gesehen, in dem ich mich in meiner Anfangszeit wiedererkannt habe. Ich will mir da jetzt nicht selbst auf die Schulter klopfen, aber ich glaube, Charles und ich haben ein sehr gutes Verhältnis. Ich habe ihm nie im Weg gestanden, habe nie einen auf Platzhirsch gemacht. Heute bin ich auch stolz darauf, dass ich so sportlich fair mit umgegangen bin. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)