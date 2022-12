Formel 1: Haas-Boss Steiner schreibt ein Buch - Interna zum Aus von Mick Schumacher?

„Ich habe nie groß Tagebuch geführt und obwohl ich immer eher nach vorne schaue, hat es Spaß gemacht, nochmal über all die Höhen und Tiefen zu reflektieren, die es bei Haas 2022 gab. Die Highlights stechen für mich dabei heraus, von Kevin Magnussens Comeback mit Punkten in Bahrain über Mick Schumachers erste WM-Zähler in Silverstone, bis hin natürlich zur ersten Pole des Teams in Brasilien und Platz acht in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft - es war eine ganz schöne Saison.“ (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)