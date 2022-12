Formel 1: Ferrari-Beben schürt brisantes Gerücht

Na dann, schönes neues Jahr! Mehr Druck kann man in seinem neuen Job von seinem neuen Boss kaum bekommen. Doch das scheint am Franzosen Frederic Vasseur abzuprallen. „Ich bin mit dem zweiten Platz nicht zufrieden, denn der zweite Platz ist der erste Verlierer“, hatte Ferrari-Geschäftsführer Benedetto Vigna erst kürzlich in einem Interview mit CNBC konstatiert.