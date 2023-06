"Du bist ganz schön hart" - Red-Bull-Boss giftet gegen Rosberg

Beim Spanien-GP in Barcelona wurde Red-Bull-Pilot Sergio Pérez Vierter. Der Mexikaner musste sich Teamkollege Max Verstappen und sogar den beiden Silberpfeilen geschlagen geben.

Doch obwohl Pérez in der WM-Wertung der Formel 1 weiter an Boden verloren hat, gab es Lob von Teamchef Christian Horner. Eine Tatsache, die Ex-Weltmeister Nico Rosberg so gar nicht verstehen konnte.

Nach dem Rennen sagte er bei Sky in Richtung Horner: „Du hast gerade gesagt, er [Pérez] ist ein gutes Rennen gefahren, aber ich finde, dass seine Leistung recht schwach war, gerade am Anfang des Rennens. Stimmt das nicht? Verglichen mit Max gab es in einigen Runden einen ziemlich großen Abstand.“

Horner geht Rosberg wegen Pérez an

Eine Aussage, die bei Horner alles andere als gut ankam. „Du bist ein ganz schön kritischer Kerl, nicht wahr“, pestete er zurück. „Du bist ganz schön hart zu den Jungs. Jetzt, wo du selbst nicht mehr im Auto sitzt, musst du alle dieser Fahrer kritisieren.“

So habe der Mexikaner in den Augen von Horner lediglich einen schwachen Start hingelegt. „Danach hat George [Russell] einige Male die Tracklimits überschritten, ohne dafür bestraft zu werden. Und ich glaube, das hat am Ende des Tages den Unterschied gemacht“, sah er die Schuld für Platz vier eher bei der Rennleitung.