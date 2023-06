Formel 1, Pressestimmen zu Barcelona: "Ferrari versinkt immer mehr im Chaos"

Eigentlich sollte in Barcelona für den legendären Rennstall aus Maranello die Wende gelingen. Allerdings hat Ferrari erneut mit einer schwachen Leistung enttäuscht. Carlos Sainz ist auf dem fünften Platz gelandet und Charles Leclerc konnte mit Platz elf nicht mal Punkte holen.

Währenddessen zeigte Max Verstappen erneut, warum er der beste Fahrer in der Formel 1 ist. Mit dem Sieg in Barcelona sicherte sich der erst 25-jährige Niederländer bereits seinen 40. Sieg in der Königsklasse des Motorsports.