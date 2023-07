Formel 1: Erfolg kommt von Arbeit, nicht Geschichte! Ferrari erneut zum Neuaufbau gezwungen

Spötter sagen, Ferrari stehe vor einem Abgrund und mache jedes Rennwochenende eine großen Schritt nach vorne. Die Saison, die gerade in die Halbzeit einbiegt, ist bislang ein Rohrkrepierer für die leidenden Tifosi. Die Bilanz ist in der Tat ernüchternd: Ferrari liegt nur auf WM-Rang vier der Konstrukteurswertung, vier Plätze hinter der eigenen Erwartungshaltung.

Immerhin gab es nun beim Qualifying in Spa wieder mal einen Lichtblick. Am Freitag fuhr Charles Leclerc auf Rang zwei hinter Max Verstappen. Da der Niederländer nach einer Strafversetzung aufgrund eines Getriebewechsels jedoch um fünf Startplätze nach hinten versetzt wird, geht ein roter Flitzer aus Maranello als Erster ins Rennen.

Dennoch ist die bisherige Saison zu wenig für das italienische Traditionsteam, immer noch die erfolgreichste Formel-1-Mannschaft aller Zeiten. Der letzte WM-Pokal stammt aus der Saison 2008, liegt also schon 15 Jahre zurück. Schlimmer noch: Der Trend geht eher nach hinten. Die Ingenieure verstehen die rote Diva Jahrgang 2023 nicht, mit jedem neuen Make-up werden die Zicken größer.

Personeller Aderlass bei Ferrari

Da hilft es auch nicht, wenn gute Leute gehen. Sportchef Laurent Mekies wechselt in der kommenden Saison als Teamchef zu AlphaTauri. Fest steht das schon länger, doch jetzt wird es umgesetzt. Ab sofort ist Mekies freigestellt, soll ab Januar in Faenza übernehmen. Bis dahin befindet er sich im sogenannten „Gardening leave“, also im Zwangsurlaub.

„Wir haben uns mit Ferrari auf einen Deal verständigt“, verrät Red Bull-Motorsportchef Helmut Marko gegenüber SPORT1. „Mekies kommt im Januar zu uns.“ Ferrari verliert ab sofort also einen fähigen Manager. Der Franzose arbeitete zuvor nicht nur für Minardi und Toro Rosso, sondern war vor allem bei der FIA für die sportlichen Belange der Formel 1 zuständig, ehe er zu Ferrari an den Kommandostand wechselte.

Dort übernimmt jetzt Diego Ioverno. Der Italiener arbeitet seit 23 Jahren für die Scuderia, fing als Getriebe-Techniker an, als Michael Schumacher gerade seinen ersten WM-Titel in Rot einfuhr. Danach machte er Karriere, stand als Logistikchef schon mit Sebastian Vettel auf dem Siegerpodest und war zuletzt für den Einsatz der Rennwagen zuständig. Für Teamchef Frederic Vasseur wird er nun zur neuen rechten Hand.

Erfolg kommt von Arbeit, nicht Geschichte

Dass ein Sportdirektor bei Ferrari durchaus Karriere machen kann, zeigt übrigens ein berühmter Vorgänger. Stefano Domenicali war unter Jean Todt einst auch Teammanager und Sportchef der Scuderia und ist heute Chef der Formel 1.

So erfolgreich ist Ferrari schon lange nicht mehr. Die Marschroute ist klar: Teamchef Vasseur kündigt ein Großaufgebot an neuen Technikern an. Er plane mit 40 neuen Ingenieuren, verspricht Vasseur in der italienischen Tageszeitung Corriere dello Sport. Darunter: mindestens eine prominente Personalie. Wer das sein soll, lässt der Franzose offen. SPORT1 weiß: Eine der Bedingungen, dass man Mekies früher gehen lässt, war im Tausch mit Pierre Waché, bei Red Bull rechte Hand von Design-Guru Adrian Newey. Doch Marko sagte SPORT1 vor sechs Wochen: „Den bekommen sie ganz bestimmt nicht.“

Vassseur stellt indes klar: „Unsere Priorität ist die Entwicklung des Autos. Der SF 23 ist ein Erbe der letzten zehn Jahre. Die Zeiten in der Formel 1 sind lang, ich kann die Mentalität des Teams nicht in sechs Monaten ändern. Ein F1-Team ist wie ein großes Schiff, Kursänderungen erfolgen langsam. Erfolg ist das Resultat von Arbeit, nicht von der Geschichte. Der Name Ferrari genügt nicht, um zu gewinnen.“