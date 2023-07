Formel 1: Horner forsch: "Das soll nicht überheblich klingen, aber ..."

Zehn von zehn Rennen hat das Weltmeisterteam mit Starpilot Max Verstappen und Sergio Perez in diesem Jahr schon gewonnen. Und auch, wenn es keiner offiziell sagen mag: Das Ziel ist die blütenweiße Weste, also alle GP des Jahres zu gewinnen.

Einen Rekord hat Red Bull schon egalisiert. Saisonübergreifend hat das Team des Energy Drink-Giganten die letzten elf Rennen in Folge gewonnen. Das schaffte zuvor nur McLaren in eben jenem Jahr 1988. Doch schon am kommenden Wochenende in Ungarn will man das britische Traditionsteam übertrumpfen. Dafür legt Red Bull im Wettrüsten jetzt noch eine Schippe drauf.