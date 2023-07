Formel 1: Horror-Wochenende für Hülkenberg! "Wettrennen im Langsamfahren"

Es war ein Wochenende zum Vergessen für Nico Hülkenberg in Belgien! Im Qualifying am Freitag wurde der 35-Jährige Letzter. Beim Sprint-Shootout reihte er sich ebenfalls ganz hinten ein. Und im eigentlichen Rennen kam er als 18. von 20 Fahrern in Ziel – dabei waren mit Carlos Sainz und Oscar Piastri zwei Autos ausgeschieden.