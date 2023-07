Formel 1: "Er glaubte, seine Inkompetenz mit Arroganz ausgleichen zu können"

Alain Prost über den Zustand von Alpine „traurig und betrübt“

„Unter seinem ursprünglichen Namen, Renault, hat es mir das Team ermöglicht, Rennen zu fahren und zum ersten Mal um eine WM-Krone zu kämpfen“, erinnert sich der legendäre Rivale von Ayrton Senna an seine Anfänge in den frühen Achtzigern: „Ich liebe dieses Team und es heute in diesem Zustand zu sehen, macht mich traurig und betrübt mich.“ (Ayrton Senna vs. Alain Prost: Vor Sennas Tod wurden die Erzrivalen noch Freunde)