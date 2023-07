"Hatte mich für Mick eingesetzt" - F1-Teamchef wollte Schumacher vor Saison verpflichten

Wenn es nach AlphaTauri-Teamchef Franz Tost gegangen wäre, wäre Mick Schumacher Anfang des Jahres anstatt des kürzlich gefeuerten Nyck de Vries verpflichtet worden. Was der 67-Jährige in der Vergangenheit schon durchklingen ließ , machte er nun unmissverständlich klar.

„Ich habe ihn noch nicht aufgegeben“

Tost, der am Ende der Saison seinen Posten räumen wird, hat die Hoffnung bei Schumacher jedoch noch nicht verloren. „Ich habe ihn noch nicht aufgegeben“, betonte er, denn Schumacher habe in den unteren Klassen durchwegs gezeigt, dass er Rennen und Meisterschaften gewinnen könne. „Ich würde mich freuen, wenn er einen Sitz in der Formel 1 bekommt.“