Formel 1: Ferrari leistet sich kapitalen Bock an der Box

Zunächst hatte sich der italienische Traditionsrennstall Ferrari zum Auftakt des Rennens im niederländischen Zandvoort einen großen Patzer geleistet. Auf einen schnellen Reifenwechsel bei einsetzendem Regen war die Crew wohl noch nicht vorbereitet - was dem Monegassen bittere Sekunden gekostet hat.

Im weiteren Rennverlauf war das Fiasko dann perfekt: Leclerc musste das Rennen in Runde 45 aufgeben. Mutmaßlich hatte der Ferrari-Bolide einen Schaden am Unterboden davongetragen und kam daher nicht mehr auf eine konkurrenzfähige Renngeschwindigkeit. Ursache dürfte eine Kollision mit McLaren-Pilot Lando Norris in der ersten Runde gewesen sein.