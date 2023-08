Formel 1: Hamilton-Vertragssaga bei Mercedes! Absage an Ferrari?

Noch bestimmt die Silly Season das Sommerloch der Formel 1 ; die Diskussion also um das Fahrer-wechsel-dich-Spielchen in der Königsklasse . Eines der Hauptthemen: Lewis Hamilton und seine Vertragsverlängerung mit Mercedes. Als „emotionale Achterbahnfahrt“ hatte der siebenmalige Weltmeister die Gespräche mit Teamchef Toto Wolff zuletzt beschrieben.

Hamilton-Verlängerung bis 2025?

Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Hamilton, Wolff und Co. die vorläufig endgültige Vertragsunterschrifts-Saga des siebenfachen Champions nur dafür nutzen, um ein wenig Licht vom niederländischen Superdominator Max Verstappen zu nehmen. Dessen Leistungen nämlich stellen alle anderen in den Schatten.

Jetzt helfen die Italiener Hamilton, ihn kurz vor dem Heimrennen Verstappens in Zandvoort am Sonntag in einer Woche in den medialen Mittelpunkt zu rücken. Laut der italienischen Tageszeitung Corriere della Sera ist Hamiltons Vertrag wieder einmal in trockenen Tüchern und wird womöglich schon am Rande des Großen Preises der Niederlande verkündet.