Formel 1: "Monumentaler Fehler!" Großer Frust bei Mercedes

Trotz eines verpatzten Qualifyings von Lewis Hamilton , der nur von Platz 13 ins Rennen von Zandvoort startete, rechneten sich die Mercedes-Verantwortlichen am Sonntag einen Platz auf dem Podium aus. Teamkollege George Russell beendete das Qualifying am Samstag auf Rang drei - und startete somit aus der zweiten Reihe hinter Superstar Max Verstappen und McLaren-Pilot Lando Norris ins Rennen.

„Wie zur Hölle konnten wir das verbocken?“

„Wir haben einen monumentalen Fehler am Anfang begangen. Wir hatten Pace – und dann hat es überhaupt nicht funktioniert zwischen dem Wetterfrosch, den Fahrern und der Strategie, mich inkludiert“, schimpfte Mercedes-Teamchef Toto Wolff nach dem Rennen bei Sky .

Unfassbar! Das gab es in mehr als 70 Jahren zuvor nur einmal

Während die meisten Teams ihre Fahrer zum Reifenwechsel in die Box holten, blieben Hamilton und Russell auf ihren weichen Trockenreifen draußen. „Die Strecke ist sehr nass. Seid ihr sicher, dass wir nicht wechseln sollen?“, funkte Hamilton an die Box. „Wir müssen da jetzt durch“, antworteten die Verantwortlichen - was sich als die falsche Entscheidung herausstellte.