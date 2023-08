Formel 1: Red Bull reagiert auf pikantes Gerücht - aber Getuschel bleibt ...

Red-Bull-Chefberater Helmut Marko hatte sich eigentlich auf die Formel-1-Sommerpause gefreut. Der gelernte Jurist wollte soviel wie möglich in seinem Wald verbringen und sich um seine zahlreichen Hotels kümmern. Und sich einfach nur über die Ergebnisse seines Red-Bull-Teams bei Saisonhalbzeit freuen.

Die makellose Bilanz: Der niederländische Weltmeister Max Verstappen (25) gewann zehn der zwölf Saisonrennen , die restlichen zwei sein mexikanischer Teamkollege Sergio Pérez. Verstappen führt mit 125 Punkten Vorsprung vor Pérez die Fahrerwertung an. In der Konstrukteurswertung liegt Red Bull mit 503 Zählern unangefochten vor Mercedes (247).

Vertrag wie "Klopapier"? Skurrile Warnung an Pérez

Helmut Marko: Gerücht um Pérez “aus der Luft gegriffen“

Die niederländische Tageszeitung Telegraaf behauptete: Es wäre vertraglich festgehalten, dass Red Bull Pérez das Gehalt kürzen kann. Grund hierfür wäre eine Klausel, die besagt, dass der 33-Jährige Abzüge bekommt, wenn er in der Sommerpause 125 Punkte in der Fahrerwertung hinter seinem Teamkollegen Max Verstappen liegt.

Marko weiter: „Pérez war in einer kleinen Krise, hat aber in den letzten beiden Rennen wieder die Kurve bekommen. Verstappen ist im Moment nicht zu schlagen. Weder von Pérez, noch von einem anderen Piloten.“

Berger glaubt an Pérez-Verbleib, Schumacher nicht

Dennoch bleibt Pérez weiterhin Anlass für Spekulationen. Red-Bull-Insider gehen davon aus, dass der Mexikaner auch in der nächsten Saison noch an der Seite von Superstar Verstappen fährt. So sagt Ex-Formel-1-Star Gerhard Berger, der seit langem ein gutes Verhältnis zu dem Getränke-Imperium hat, zu SPORT1: „Red Bull wird den Pérez-Vertrag trotz aller Gerüchte von außen respektieren. Da bin ich ganz sicher“, sagt der 63-Jährige.