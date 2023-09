Formel 1: "Eifersüchtig!" Verstappen kanzelt Hamilton ab

Auf dem Weg zu seinem dritten WM-Titel in Folge scheint Max Verstappen nicht mehr zu stoppen zu sein. Mit 339 Punkten liegt der Niederländer satte 138 Punkte vor Teamkollege Sergio Pérez. Selbst ohne den Mexikaner würde Red Bull allein mit Verstappens Punkten in der Konstrukteurs-WM auf Rang eins liegen.

Weniger reibungslos scheint es hingegen neben der Strecke zu laufen. Der 25-Jährige reagierte am Samstag auf ein Interview, das Lewis Hamilton am Donnerstag im Vorfeld des Großen Preis von Italien in Monza (Sonntag, ab 15.00 Uhr im SPORT1-Liveticker) bei Sky Italia gegeben hatte. Dabei bezeichnete Verstappen den Engländer als „neidisch auf meinen aktuellen Erfolg“, wie racingnews365.com aus einer Presserunde mit niederländischen Medien zitiert.