Formel 1: "Unterirdisch schlecht!" Hülkenberg rechnet mit Team ab

Während sich Max Verstappen beim Großen Preis von Monza für seinen neuen Siegrekord feiern lassen durfte, blieben für Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen nur die Plätze 17 und 18. Dass die beiden Haas-Piloten in der Endabrechnung noch zwei Fahrer hinter sich lassen konnten, lag wohl lediglich daran, dass Yuki Tsunoda wegen eines technischen Defekts gar nicht erst starten konnte und Esteban Ocon seinen Boliden nach 39 Runden abstellen musste.

Der 36-Jährige zog nach dem Rennwochenende ein vernichtendes Fazit zur Leistung des gesamten Haas-Teams: „Wer so wenig macht, kann auch nicht viel erwarten. Ehrlich gesagt, sind wir nicht punktewürdig hier und auch weit davon entfernt.“

Hülkenberg setzt auf das Prinzip Hoffnung

Auf die Nachfrage, wie es um seine Gemütslage nach diesem Rennen steht, legte Hülkenberg, der erst kürzlich seinen Vertrag bei Haas für die kommende Saison verlängert hatte, nach. „Es ist frustrierend, bitter, auch irgendwo traurig.“ Dennoch müsse man nun nach vorne schauen. „Mund abwischen und in 14 Tagen geht es weiter auf eine Strecke, die uns dann hoffentlich ein Ticken besser liegt“, versuchte er sich mit Blick auf das Rennen in Singapur in Optimismus.