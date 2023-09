Keine Formel 1 mehr? Schumacher reagiert auf Spekulationen

Wie geht es weiter für Mick Schumacher? Die Chancen für den deutschen Fahrer, im kommenden Jahr wieder Stammfahrer in der Formel 1 zu werden, werden immer geringer.

Durch die Vertragsverlängerung von Zhou Guanyu bei Alfa Romeo sind nur noch zwei Cockpits in der Königsklasse offen. Entsprechend mehren sich die Gerüchte, dass der Testfahrer von Mercedes in eine andere Rennserie wechseln könnte.

Nun hat sich der Pilot selbst zu den Spekulationen geäußert. „Gerüchte gibt‘s immer“, erklärte er dem Portal Motorsport-Total.com am Rande des Grand Prix in Singapur.

Er deutete aber Gespräche an. „Manchmal gibt‘s Dinge, die man erst evaluieren und verstehen muss. Mehr möchte ich dazu im Moment nicht sagen“, meinte er vielsagend.

Wie Albon: F1-Auszeit als Chance für Schumacher?

Das Portal beichtet von einem möglichen Wechsel in die Langstrecken-WM WEC. Als möglicher Abnehmer stünde das Alpine-Team parat.

Ganz ausschließen wollte er ein Engagement nicht. Dass man auch nach einer Auszeit wieder in die Formel 1 zurückkehren kann, bewies beispielsweise Alexander Albon. Nach seiner Entlassung bei Red Bull fuhr er ein Jahr lang in der DTM, ehe er 2022 ein Comeback in der Königsklasse feierte und bei Williams unterschrieb.