Formel 1: Hitzehölle Katar? "Wenn du richtig fit bist, wird dir nicht schlecht"

Weicheier oder Opfer der besonderen Umstände? Fest steht: Nach dem GP von Katar scheiden sich die Formel-1 -Geister, was die Fitness der aktuellen Piloten betrifft.

Beim Rennen in der Wüste von Katar bei 37 Grad Celsius und phasenweise 80 Prozent Luftfeuchtigkeit kamen viele Fahrer an die Grenze ihrer körperlichen Belastbarkeit und manche sogar darüber.

Auch Oscar Piastri war am Limit

Auch Oscar Piastri war am Limit

Formel-1-Experten kritisieren Fahrer-Fitness

Ehemalige Piloten sehen das Problem der Piloten in falschem Training. So vermutete die ehemalige Ferrari-Ikone Gerhard Berger (64) bei Servus TV : „Ich glaube, das ist eine Frage der Kondition. Wenn du richtig fit bist, wird dir nicht schlecht. Das ist ein Konditionsproblem, das ist ein Kreislaufthema. Wenn man Verstappen fragt, dem ist nicht schlecht geworden. Auch bei diesen Temperaturen nicht.“

"Ein Privileg": Verstappen-Freundin "so stolz" auf ihren Max

"Ein Privileg": Verstappen-Freundin "so stolz" auf ihren Max

SPORT1 -Experte Christian Danner (65) gibt Berger recht: „Die sollen im Winter auf die Langlaufloipe gehen und nicht nur im Gym hübsch die Muskeln machen, damit das Sixpack stimmt. Entschuldigung, aber für meine Begriffe war es keine allzu große Überraschung, dass in Katar die Temperaturen hoch sind.“ Deshalb müsse man im Vorfeld für solche Bedingungen trainieren. Danner: „Man kann beispielsweise in der Sauna radeln.“

Haben die beiden recht? Red-Bull -Chefberater Helmut Marko (80), in Katar wie immer vor Ort, erklärt bei SPORT1 : „Unsere Fahrer schwitzten auch stark, aber sonst hatten sie keine Probleme. Dennoch hatten wir es in Katar mit einer Ausnahmesituation zu tun. Neben der großen Hitze und hohen Luftfeuchtigkeit waren die drei Pflicht-Boxenstopps und die vielen ultraschnellen Kurven, die den Körper von Natur aus schon stark belasten, das Problem.“

FIA fordert Konsequenz nach Katar-GP

Fest steht: Der FIA waren die äußeren Umstände zu viel. In einem Statement versprach der Automobilverband, die Fahrer in Zukunft vor extremen Bedingungen wie in Katar besser zu schützen.