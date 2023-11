Formel 1: Aston Martin kontert Gerüchte mit starker Leistung - Stroll zeigt es seinen Kritikern

Wie Phönix aus der Asche: Das gilt am Freitag in Sao Paulo für Aston Martin, vor allem für Lance Stroll. Nach dem eklatanten Formabsturz der letzten Monate und einer zweiten Saisonhälfte zum Vergessen, feiert der britische Rennstall im Qualifying zum Brasilien GP Renaissance: Stroll und Teamkollege Fernando Alonso sorgen für eine starke grüne Startreihe zwei.

Alonso sauer über Red-Bull-Gerüchte

Dass die Stimmung bei Aston Martin zuletzt allerdings angespannt war, zeigte in Brasilien auch schon der sonst so abgebrühte Alonso, dem in seiner Presserunde am Donnerstag der Kragen platzte.