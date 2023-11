Formel 1-GP in Las Vegas - das F1-Rennen mit Verstappen, Hamilton und Co. im TV, Stream und Liveticker

Das Rennwochenende der Formel 1 in Las Vegas hatte bereits einige Aufreger zu bieten. Daher wird mit Spannung erwartet, ob das Rennen am Sonntag ab 7 Uhr ( Hier geht‘s zum Liveticker ) ohne größeres Drama von der Bühne geht.

Erstmals fährt die Königsklasse des Motorsports an diesem Wochenende einen Grand Prix, der durch die berühmtesten Straßen von Las Vegas führt. In den 1980er-Jahren hatte es bereits zwei Rennen in der Stadt gegeben, diese fanden allerdings auf dem Parkplatz des Caesars Palace statt.