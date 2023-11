Formel 1: Red Bulls Weltmeister-Macher geht in Rente

Ein Urgestein verlässt die Formel 1: Nach mehr als 20 Jahren in der Königsklasse und 30 Jahren im Motorsport geht AlphaTauri-Teamchef Franz Tost in Rente. Doch genießen konnte und wollte der Österreicher sein persönliches Finale nicht.

„Zu blöd, eine richtige Strategie zu wählen“

Die Folge: Das kleine Red Bull-Team verpasste Rang sieben in der Konstrukteurswertung und damit wichtige Millionen. Tost: „Ich hatte Diskussionen an der Boxenmauer und habe gesagt, dass wir Yuki reinholen sollten. Mir wurde gesagt, dass es sich schon ausgehen würde. Das ist reine Arithmetik – ich habe erkannt, dass es sich nicht ausgehen würde.“

Tost, wie er leibt und lebt. Selbst an seinem letzten Arbeitstag an einer Rennstrecke wurmt es ihn, dass seine Techniker ihren gesunden Menschenverstand nicht einsetzen.

Funktioniert hat es aber oft genug in seiner Zeit als Teamchef des Red-Bull-B-Teams. Tost hat Vettel und Verstappen ausgebildet und mit dem Heppenheimer und Pierre Gasly zwei Siege geholt.

Red Bulls Sportchef Helmut Marko findet dafür die richtigen lobenden Worte: „Er ist ein harter Knochen mit einem weichen Kern. Das Außergewöhnliche an ihm: Die zwei Weltmeister, die wir gebracht haben, sind bei ihm in die Schule gegangen. Die Schulung war so gut, dass sie bei Red Bull Racing sofort im Titel kämpfen konnten. Das ist ein ganz großer Verdienst von ihm.“